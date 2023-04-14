«عبايات كرداسة» موضة كل رمضان.. موطن الصناعات النسيجية وقبلة السائحين (ملف خاص)

بمجرد دخولك إلى مدينة «كرداسة» فكأنك انعزلت عن عالمك لتدخل عالماً آخر، مداخله ومخارجه عبارة عن ملابس مغزولة بأيدى سكانها، محلات الملابس فى كل مكان على اليمين واليسار، وكأن سكانها لا يعرفون مهنة أخرى غير تفصيل وتطريز الملابس، ومنذ أن يُرفع أذان العشاء قد لا تجد غريباً أو أى أحد بالشارع، فالطابع الريفى يسيطر على المكان الهادئ، الذى بات اسمه يُتداول كثيراً، مراراً وتكراراً، خلال الفترات الأخيرة، ولكن دون أن ينال حظه من الشهرة.

«كرداسة» التى ذُكرت فى كتب التاريخ واشتهرت بصناعة النسيج، ضمت منذ سنوات عدداً قليلاً من مصانع المنسوجات فى نهاية النصف الأول من القرن العشرين، قبل أن تتحول إلى ورش صغيرة ويتضاعف عددها إلى المئات، وتصبح موطن الصناعات النسيجية وقبلة السائحين، خاصة من دول الخليج التى تُقبل على عباءة كرداسة التى أصبحت ماركة معروفة فى سوق النسيج. قصص وحكايات شاهدة على التاريخ، صنعتها أيادى العاملين بمدينة كرداسة، تحديداً داخل الشارع السياحى الذى يضم الآلاف من العبايات بعد تاريخ طويل من العمل فى صناعة المنسوجات والسجاد والمشغولات اليدوية، التى بدأت مع ستينات القرن الماضى، وحتى وقتنا هذا، لتظل أشهر مكان لصناعة وتصدير العبايات المصرية للعالم.