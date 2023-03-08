باحث اقتصادي: مصر أمامها فرصة لمضاعفة صادراتها وجذب مصانع الملابس الصينية

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إنّ مصر تصدّر ملابس بقيمة ملياري دولار سنويًا، وحال نجاحها في مضاعفة الإنتاج والتصدير، سيصل لـ10 مليارات دولار سنويًا، موضحا أنّ هذا المبلغ يمثل 3% من إجمالي التجارة العالمية.

جذب المصانع الصينية للعمل في مصر

وأوضح شادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنّ مصر أمامها فرصة جيدة لجذب المصانع الصينية للعمل على أرضها، لافتًا إلى أنّ صناعة الملابس والغزل والنسيج تأثرت في مصر بسبب منافسة المنتجات الصينية، وهذه الأزمة ستنتهي حال جذب المصانع الصينية للعمل على أرض مصر، لأننا لن نجد من ننافسه وسننافس أنفسنا وقتها.

سمعة مصر العالمية في صناعة الملابس الجاهزة جيدة

وتابع أنّ مصر كانت قد قررت عمل مدينة صناعية صينية للملابس الجاهزة، مؤكدًا أنّ المشروع توقف مطالبًا باستكمال هذا المشروع وذلك لجذب الشركات الصينية للعمل في مصر، لافتًا أن سمعة مصر العالمية في صناعة الملابس الجاهزة جيدة.

ولفت إلى أنّ الصين قررت إخراج صناعة الملابس الجاهزة من أرضها، خاصة التي تصدرها للولايات المتحدة وأوروبا، والتركيز على الصناعات الكبيرة والمعقدة، متابعا أنّ الفرصة مناسبة لتطوير الصناعات النسيجية، فبينما يتهيأ العالم لهجرة صناعة الغزل والنسيج وبعض الصناعات الأخرى بسبب الحرب التجارية الأمريكية الصينية، ومحاولات أمريكا تقليل وارادتها من الصين، ترغب الأخيرة في أن تكون صادراتها للولايات المتحدة من المنتجات عالية الصناعة.