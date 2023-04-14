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مسلسل حرب الحلقة 3.. التنظيم الإرهابي يتهم أحمد السقا بالخيانة

كتب:

نورهان نصرالله
09:34 م | الجمعة 14 أبريل 2023
مشهد من مسلسل حرب

مشهد من مسلسل حرب

تنجح قوات الأمن في القبض على «مدحت»، أحد عناصر الخلية الإرهابية قبل تنفيذ عملية في سيناء، وذلك ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 3، ويتولى الضابط شريف (أحمد سعيد عبد الغني) التحقيق مع مدحت بعد القبض عليه، ويسأله عن المكان الذي سوف يتوجه إليه والمقرر أن يقابل فيه أعضاء التنظيم.

على الجانب الآخر، يذهب عثمان (أحمد السقا) إلى سيناء لمقابلة الشيخ أبو القاسم (محمود البزاوي)، ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 3، والذي يخبره أنه يحضر لعملية إرهابية كبيرة ضد رجال الجيش والشرطة، وقال أبو القاسم إن عثمان كان يطلق عليه لقب الخائن، وكان من المفترض أن يقتل بسبب محاولته لقتل أمير الجماعة، ولكنه هرب بعد ذلك.

مسلسل حرب الحلقة 3

أحداث مسلسل حرب الحلقة 3

يتحدث عثمان مع أبو القاسم، خلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 3، ويخيره أن هدفه هو نفس هدف المجاهدين الآن، القضاء على الطواغيت ورفع راية الإسلام في كل مكان، ويقول له إنه بصدد تصنيع سلاح جديد سوف يساعدهم على حسم الصراع لصالحهم والفوز في الحرب على الدولة.

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بقلم نورهان نصرالله