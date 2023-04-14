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مسلسل حرب الحلقة 3.. هل ينجح الشيخ عثمان في الحصول على المواد المتفجرة؟

كتب:

نورهان نصرالله
01:25 م | الجمعة 14 أبريل 2023
مشهد من مسلسل حرب

مشهد من مسلسل حرب

أحداث كثيرة ينتظرها الجمهور في مسلسل حرب الحلقة 3، بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية، بذهاب الشيخ عثمان (أحمد السقا) إلى سيناء للحصول على مادة (سي فور) المتفجرة من الشيخ أبو قاسم (محمود البزاوي) من أجل تصنيع الصواريخ التي بخطط لاستخدامها في عمليات إرهابية.

وتكشف أحداث مسلسل حرب الحلقة 3، هل ينجح الرائد عمر الإمام (محمد فراج) في الوصول إلى فؤاد عضو الخلية الإرهابية وابن شقيق الشيخ عثمان، وذلك بعد ما قام بالوصول إلى طرف الخيط في طريقة التواصل بين أفراد الخلية وبعضهم البعض.

مسلسل حرب الحلقة 3

مواعيد عرض مسلسل حرب الحلقة 3

كشفت شبكة قنوات ON عن مواعيد عرض مسلسل حرب الحلقة 3 على شاشتها، حيث تعرض الحلقة الجديدة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة ON، ويليها بساعة واحدة على قناة ON دراما، بينما تعاد الحلقة للمرة الأولى في تمام الـ 3:15 من فجر اليوم التالي، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الـ 3:15 عصرا، بجانب عرض الحلقة فور عرضها تلفزيونيا على منصة Watch IT الإلكترونية.

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بقلم نورهان نصرالله