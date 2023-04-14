مسلسل حرب الحلقة 2.. محمد فراج يكتشف وسيلة التواصل بين أفراد التنظيم

نجح الرائد عمر الإمام (محمد فراج) خلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 2، في اكشتاف الطريقة التي يتواصل من خلالها أفراد الخلية الإرهابية، بعدما حصل على سجل مكالمات مدحت بعد ما استدعاه للتحقيق بسبب علاقته بوفيق الذي ألقي القبض عليه بعد مشاركته في تصنيع عبوات ناسفة لاستهداف عدد من الأهداف الحيوية.

وخلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 2، يجد الرائد عمر في سجل مكالمات مدحت مكالمة صادرة لأحد البرامج الإذاعية الخاصة بالمسابقات، ويكتشف وقتها أنّها وسيلة التواصل بين أفراد التنظيم.

مسلسل حرب الحلقة 2

أحداث مسلسل حرب الحلقة 2.. الشيخ عثمان يسافر إلى سيناء للحصول على متفجرات

يقنع الشيخ عثمان (أحمد السقا)، خلال مسلسل حرب الحلقة 2، المهندس زياد بتصنيع 100 صاروخ يرغب في استخدامهم لخراب البلاد وإحراجها عالميا، ويطلب منه زياد كميات كبيرة من مادة (سي فور) شديدة الإنفجار، ويتواصل معتصم مع الشيخ أبو القاسم (محمود البزاوي) ليطلب منه تلك الكمية، ولكنه يرفض ويقول أن عثمان عليه أن يذهب إليه بشكل شخصي ليطلب ذلك، وبالفعل يبدأ التحرك إلى سيناء.