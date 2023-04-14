مسلسل حرب الحلقة 3.. قوات الأمن تنجح في القبض على أحد أفراد التنظيم

يدلى مدحت بمعلومات خلال التحقيق معه عن مكان مقابلة أعضاء الخلية الإرهابية في سيناء، ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 3، ويذهب مع قوات الأمن إلى مكان المقابلة للقبض على باقي أفراد التنظيم، بينما تولى القوات تأمين محيط المكان، بينما يعطيه طفل ورقة يخبره بالطريق الذي يسلكه إذا كان مراقب.

مسلسل حرب الحلقة 3

قام أعضاء التنظيم الإرهابي بإطلاق النار على المكلفين بمراقبة مدحت، ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 3، ليحدث تبادل إطلاق نار بينهم وبين قوات الأمن الوطني، والتي تنجح في إصابة مدحت والقبض عليه.

أحداث مسلسل حرب الحلقة 3

يكتشف الرائد عمر (محمد فراج)، ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 3، أن أحد أفراد التنظيم كان يعانى من كريزة كلى، ويقترح الظابط شريف (أحمد سعيد عبد الغني) أن يقوموا بتمشيط جميع المستشفيات التي بها وحدات غسل الكلى في العريش.