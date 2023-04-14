مسلسل تحت الوصاية الحلقة 8.. منى زكي تخسر بضاعتها في السوق

مجموعة من الانتكاسات تتعرض لها منى زكي «حنان» مجددًا، وهو ما تضمنه ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 8، حيث بدأت الأحداث بذهاب رشدي الشامي «الريس ربيع» لمنزل الأولى، لإخبارها بأنهم يتعرضون لحالات من الترصد والهجوم من قبل منافسهم محمد عبد العظيم «المعلم سيد»، الذي يحاول محاربتهم في رزقهم داخل سوق بيع الجمبري بالميناء.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 8

وتضمن ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 8، توالي الأحداث بخروج «حنان» من منزلها على الرغم من إصابتها، وهي تتكأ على عصا خشبية بسبب الجرح الغائر في قدمها، وتذهب بذاتها للمركب، لتجد أنه هناك مؤامرة ما قام بها «المعلم سيد» ضدهم، ومنع التجار من بيع ألواح الثلج لهم حتى تتلف بضاعتهم.

تقرر «حنان» الذهاب إلى تاجر ألواح الثلوج بذاتها رفقة «الريس ربيع» ويخبرها بأن «المعلم سيد» هو من اشترى كافة ألواح الثلج، وهنا تشعر الأولى بالصدمة والقهر، بعدما تكتشف بأن الجمبري الذي اصطادته من البحر رفقة صياديها قد تلف بالفعل.

أحمد خالد صالح يشك في منى زكي

وعلى جانب آخر من الأحداث يذهب أحمد خالد صالح «زكريا» وجار «حنان»، إلى المدرسة التي رفضت قبول طفل الأخيرة في العام الدراسي، ليكتشف بأنه تم رفض الطفل لعدم اكتمال أوراقه الرسمية نظرًا لوفاة والدها، وهو ما يٌشعر «زكريا» بالدهشة ويبدأ في الشك بـ منى زكي.

بشكل درامي مؤثر، انتهت أحداث الحلقة 8 من مسلسل تحت الوصاية، وذلك بعدما عاودت «حنان» لمنزلها وتكسوها مشاعر الحزن والقهر لتلف بضاعتها وخسارة رزقها، وهو ما جعلها تنفعل على طفلها «ياسين» بعدما طلب منها أن تقدم له على اشتراك خاص لمتابعة قنوات نقل المباريات العالمية، وهو ما ترك في نفسه أثرًا كبيرًا أيضًا.