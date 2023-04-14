مواعيد عرض وإعادة مسلسل تحت الوصاية على dmc وdmc دراما، يشغل اهتمام الكثير من متابعي الفنانة منى زكي، بسبب تفاصيل كثيرة واحداث في انتظار متابعتها، تساؤلات متعددة عن ما إذا كانت «حنان» ستتمكن من إخفاء حقيقتها عن صاحب المنزل، وأنّها أرملة زوجها متوفى ولا يعمل في مكان بعيد وتنتظره، كذلك حياة أطفالها الذين تتركهم وحدهم وطفلتها التي قدمت لها على حضانة للأطفال.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل تحت الوصاية على dmc وdmc دراما

تتوالى أحداث ولقطات منى زكي وابنائها، ويزداد اهتمام المتابعين بمعرفة مواعيد عرض وإعادة مسلسل تحت الوصاية على dmc وdmc دراما، والذي يُعرض في النصف الثاني من شهر رمضان كالآتي:

- يعرض للمرة الأولى على قناة DMC، في تمام الساعة 7:45 مساءً.

- تأتي الإعادة الثانية الساعة 12:45 صباحًا، و2:15 مساءً.

- ويعاد على شاشة DMC دراما، في الساعة 10:45 مساءً.

أحداث مهمة في مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7

بعد معرفة مواعيد عرض وإعادة مسلسل تحت الوصاية على dmc وdmc دراما، كانت الحلقة السابعة تضم أحداث مثيرة منها تعرض حنان لإصابة بالغة بإحدى ساقيها بعدما سقطت فوقها قطعة حديدية بالخطأ في أثناء عملها على متن المركب في اليوم التالي من الصيد، وسرعان ما جرى نقلها إلى المستشفى بعدما نزفت كثيرًا، وخلال وجودها في المستشفى زارها أحمد خالد صالح، الذي يقوم بدور صاحب الشقة والذي أخذ إليها أطفالها بعدما كانت في خطورة فقدان حياتها ورفضها للمساعدة من صيادين المركب التي لم تعد تثق بهم، وسألها عما إذا كانت أخبرت زوجها لتطمئنه أما، فقالت له ستتصل به لإخباره بحالتها الصحية.