دياب عن مسلسل تحت الوصاية: منى زكي «عظيمة».. وبنقدم قضية تمس شريحة كبيرة

أعرب الفنان دياب، عن سعادته الكبيرة بتقديم دوره في مسلسل تحت الوصاية، متابعًا: «الواحد مبسوط إننا بنقدم حاجة حلوة، وحاجة هادفة محترمة، وقضية تمس شريحة كبيرة من الناس عندنا في مصر، وقدمناها بشكل حقيقي، ومحمد شاكر خضير عاملها لحم ودم، والممثلين كلهم حلوين جدًا على رأسهم منى زكي».

ووصف «دياب» في مداخلة هاتفية ببرنامج «كواليس» على «راديو نجوم إف إم»، الفنانة منى زكي، بالعظيمة، وقال إن ردود الفعل على مسلسل تحت الوصاية فوق المتوقعة، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يبحث عن الأدوار الجديدة بتفاصيل جديدة، ودراما جديدة، وأنه يركز على أدائه التمثيلي بعيدًأ عن التفكير في ردود الفعل على العمل.

دياب: رد فعل الجمهور على المسلسلات يختلف حسب حالتهم المزاجية

وتابع الفنان دياب، بأن ردود الفعل على المسلسلات تختلف حسب الحالة المزاجية للجمهور، والنوع الدرامي المقدم إذا ما كان يستهوي الجمهور بالوقت الحالي أو لا، مؤكدًا أن الجمهور أثبت أنه يحترم ويقدر العمل الجيد والمحترم والذي يبذل به جهد.