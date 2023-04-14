مسلسل تحت الوصاية الحلقة 8.. منى زكي تتذكر معاناتها بعد وفاة زوجها

تضمنت أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 8 فلاش باك جديد لـ منى زكي «حنان»، التي تعود بذاكرتها إلى معاناتها الكبيرة بعد وفاة زوجها، ومحاولاتها للبحث عن أي مهنة تتمكن من خلالها توفير قوت طفليها، وذلك لتحكم حماها بأموال أولادها لكونه واصيًا عليهم قانونًا، عقب رحيل والدهم، ومنعه لهم من الحصول على ما يكفيهم من أموال.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 8

وتوالت أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 8، باستعادة «حنان» لذكريات محاولات بحثها عن مهنة مناسبة، تبين أنها عملت داخل العديد من المحال التجارية المختلفة، بين المتخصصة في بيع الملابس وغيرها، لكنها قوبلت بالطرد نظرًا لظروفها الشخصية التي لم يتحملها أحد.

مشهد آخر تذكرته «حنان» وهو بيعها لأثاث منزلها بأكمله بسبب حاجتها للمال، وهو ما تسبب في حزن طفلها «ياسين»، الذي تأثر بشدة للأمر.

أحداث مسلسل تحت الوصاية

عدد من القضايا المجتمعية الشائكة تناقشها أحداث مسلسل تحت الوصاية، نحو أرملة تجسد شخصيتها الفنانة منى زكي، تجد نفسها تعاني من قسوة حماها بعد وفاة زوجها، كونه واصيًا على أموال أولادها، ويمنعها من الحصول على ما يكفيها من أموال، ما يدفعها لبيع مسكنها والبدء في بحث عما توفر من خلاله حاجة أبنائها.

وتقرر الأم السفر بأطفالها من الإسكندرية لدمياط، مع سرقتها لمركب الصيد الخاصة بزوجها، وذلك حتى تتمكن من تشغيلها مرة أخرى، وتمتهن صيد البحر.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

يشارك في بطولة مسلسل تحت الوصاية، منى زكي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، دياب، مها نصار، علي الطيب، خالد كمال، ثراء جبيل، نهى عابدين، حمدي هيكل، عفاف رشدي، جميل برسوم، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.