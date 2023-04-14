مسلسل حرب الحلقة 3.. اللقاء الأول بين أحمد السقا ومحمد فراج

شهدت أحداث مسلسل حرب الحلقة 3، اللقاء الأول بين عثمان (أحمد السقا) والرائد عمر (محمد فراج)، عندما يذهب الأول إلى مستشفى العريش العام بعد تعرض فؤاد ابن شقيقته لكريزة كلى، فيجد الرائد عمر في نفس الوقت يعطى موظفة الاستقبال صورة فؤاد ويسألها إذا كانت رأته، وفي نفس الوقت يخرج فؤاد أمامه وعندما يحاول القبض عليه يتدخل عثمان.

مسلسل حرب الحلقة 3

يهدد عثمان الرائد عمر ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 3، بتفجير المستشفى بـ 6 عبوات ناسفة، إذا قام بالقبض على فؤاد، ويطلب منه أن يتركهم جميعا مقابل أن لا يقوم بتفجير العبوات، وعندما يسأل الرائد عمر عن اسمه يقوله "الظافر"، بينما يتوعده عمر ويخبره أنه سوف يجده.

أحداث مسلسل حرب الحلقة 3

يطلب الرائد عمر، ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 3، بإخلاء المسستشفى والاتصال بخبراء المفقرقعات، كما يجد أن السيارة التي كان يركبها أفراد التنظيم الإرهابي كان مبلغ غن سرقتها، وتركوها بعد ذلك في نصف الطريق واختفوا تماما.