مسلسل جت سليمة الحلقة 8.. دنيا سمير غانم تقرر تسليم الكتاب المسحور للملك طمعان

توالت أحداث مسلسل جت سليمة بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، التي طلت على الجمهور بعد غياب دام 3 سنوات منذ ظهورها الأخير في السباق الرمضاني، إذ ينتمي المسلسل إلى فئة الـ 15 حلقة وتم عرضه في النصف الثاني من رمضان، ليحظى بمشاهدة جماهيرية كبيرة بعد عرض الحلقات الـ7 منه، فماذا سيحدث لـ«سليمة» التي تجسد دورها الفنانة دنيا سمير بعد عثورها على شقيقها عمر هل ستتمكن من الهروب أم سيتم القبض عليها؟.

مسلسل جت سليمة الحلقة 8

بدأت أحداث الحلقة الـ8 من مسلسل جت سليمة بتأنيب «سليمة» لنفسها بعد تركها لشقيقها وتركه في قبضة السلطان طمعان الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، ليقاطعها «موكوس» الذي يجسد شخصيته الفنان محمد سلام، في محاولة منه لفهم لماذا لم تخبره والدته بحقيقة والده، الذي اكتشف فيما بعد أنه الملك «عرفان» شقيق الملك طمعان، فيتذكر حديث والدته عنه الذي ظلت تخبره أنه فارس شجاع، ليخبر «سليمة» أن كان يعرف أن والدته تخبئ عليه شيء ما طوال حياتها، وكأنها قد تحاول إخباره في كل مرة ولكنها لم تفعل.

لتحاول «سليمة» مساعدته في استرداد ملكه الذي سلبه منه الملك «طمعان»، لتروي له قصة الأسد الملك «سامبا» الذي تشبه قصته إلى حد كبير، ومحاولاته المختلفة في استرداد ملكه من جديد، لترجع «سليمة» لتفكر في كيفية إرجاع شقيقها عمر، بعد أن وضع الملك «طمعان» حياة شقيقها مقابل حصوله على الكتاب المسحور، لتجد ان الحل الوحيد هو جمع فصول الكتاب وتسليمها لها.

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 8

لتحاول «سليمة» مساعدته في استرداد ملكه الذي سلبه منه الملك «طمعان»، لتروي له قصة الأسد الملك «سامبا» الذي تشبه قصته إلى حد كبير، ومحاولاته المختلفة في استرداد ملكه من جديد، لترجع «سليمة» لتفكر في كيفية إرجاع شقيقها عمر، بعد أن وضع الملك «طمعان» حياة شقيقها مقابل حصوله على الكتاب المسحور، لتجد أن الحل الوحيد هو جمع فصول الكتاب وتسليمها لها.

ليقرر «موكوس» مساعدتها في استرداد شقيقها، والتفكير في إيجاد حيلة لإعاده ملكه من الملمك «طمعان»، إذ جمع بين الاثنين علاقة حب بدأت في اهتمام موكوس بها وتلميحاته المختلفة.

قصة مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم

تدور أحداث مسلسل جت سليمة حول سليمة التي تدخل في مغامرة جديدة بعد قراءتها أحد الكتب، التي نقلتها إلى حقبة زمنية مختلفة، إذ وجدت نفسها داخل أرض النعام التي تحاول فيه العثور على شقيقها عمر بعد ما اختفى فور وصولهم إلى هذا المكان، وذلك بعد لقائها بـ«موكوس» الذي يساعدها في العثور عليه، إذ تعمل سليمة محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهي صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر.

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة

ومن المنتظر أن تعرض قناة CBC الحلقة الخامسة من مسلسل جت سليمة، الذي تلعب بطولته الفنانة دنيا سمير غانم، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.