«الصحفيين»: رفع حد تغطية علاج الأسنان.. وإلغاء رسوم التعاقدات الطبية

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين عن رفع حد التغطية لعلاج الأسنان للمشتركين في مشروع العلاج من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه سنويًّا للعضو، بحد أقصى 4500 جنيه للأسرة، وذلك بعد موافقة مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الأخير.

مشروع العلاج

من جانبه قال محمد الجارحي، عضو مجلس النقابة والمشرف على مشروع العلاج، إن خطوة زيادة الحد الأقصى لعلاج الأسنان جاءت بسبب رصد شكاوى السادة الصحفيين من ارتفاع تكلفة علاج الأسنان، وسوف تتبعها خطوات أخرى لتحسين الخدمات العلاجية وربط دعمها بارتفاع التكلفة.

وأضاف الجارحي: «من ضمن القرارات العاجلة التي تم إنجازها الفترة الأخيرة إلغاء الرسوم التي تم فرضها في وقت سابق على الأطباء والجهات العلاجية المختلفة من مستشفيات ومراكز أشعة وتحاليل وأسنان وعلاج طبيعي، لتجديد التعاقدات القديمة أو إبرام تعاقدات جديدة مع مشروع العلاج، وهو ما تسبب في إلغاء الكثير من التعاقدات. ولدينا خطة حاليًّا لإعادة العقود الملغاة وتوسيع شبكة التعاقدات».

طلبات الانضمام للجنة

وأشار إلى أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية تستقبل طلبات الانضمام إليها وفق الآلية التي وضعها السكرتير العام للانضمام عبر واتساب والبريد الإلكتروني، كما أتاحت اللجنة إمكانية تقديم طلب إلكتروني، وينتهي موعد التقديم يوم الأربعاء 19 أبريل.

وكانت اللجنة قد طرحت منذ أيام استطلاعًا شاملًا للرأي لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم شارك فيه أكثر من 750 صحفيًّا خلال أول يومين من بدء الإعلان عنه.

الانضمام إلى لجنة الرعاية الاجتماعية من هنــا.