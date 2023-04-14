نقابة الصحفيين: رفع حد التغطية لعلاج الأسنان لـ1500 جنيه

عقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعًا مساء أمس الخميس، برئاسة النقيب خالد البلشي، لمناقشة الأوضاع المالية للنقابة، ووضع ضوابط للأداء النقابي في الفترة المقبلة، معلنا رفع حد التغطية لعلاج الأسنان للمشتركين بمشروع العلاج من ألف جنيه إلى 1500 جنيه بحد أقصى 4500 لكل أفراد الأسرة.

وضع نقابة الصحفيين المالي

في بداية الاجتماع، وجه مجلس نقابة الصحفيين الشكر للنقيب السابق ضياء رشوان، على جهوده في توفير الدعم المالي للنقابة خلال السنوات الأربع التي تولى فيها منصبه، وثمّن المجلس أيضًا جهود النقيب السابق في رفع قيمة بدل التكنولوجيا بشكل غير مسبوق.

وشدد المجلس على أن الوضع المالي للنقابة مستقر، مع وصول الدفعة الثالثة من الدعم الأسبوع المقبل، وهو الدعم الوارد للنقابة بجهود النقيب السابق ضياء رشوان.

ويهيب المجلس بأعضائه، عدم عرض أي أمور نقابية على مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي صورة أخرى من صور النشر قبل عرضها ومناقشتها في المجلس، سواء ما يتعلق منها بالشق المالي أو بنشاط اللجان، مؤكدا رفضه وبشدة البيانات المتبادلة التي صدرت خلال الأيام الأخيرة.

حفل تكريم لحملة الماجستير والدكتوراه

قرر المجلس، إقامة حفل تكريم الفائزين في مسابقة جوائز الصحافة المصرية وحملة الماجستير والدكتوراه من الصحفيين عن العام الماضي وذلك يوم الثلاثاء 16 مايو المقبل.

وناقش المجلس، ملف الإسكان وأرض مدينة السادس من أكتوبر وأرض النادي البحري بالإسكندرية، بإلإضافة إلى ملفات التسويات والمعاشات، ولجان الأنشطة النقابية المختلفة.