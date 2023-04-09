عرض فيلم «الحطابة» بنادي السينما في نقابة الصحفيين الأربعاء

ينظم نادي السينما التابع للجنة الثقافية بنقابة الصحفيين أول عروضه، الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بعرض الفيلم الوثائقي «الحطابة»، وتعقبه ندوة مع صناعه، يديرها الزميل أحمد هنداوي في قاعة «حسنين هيكل» بالدور الرابع.

نقابة الصحفيين

قال محمود كامل وكيل النقابة رئيس اللجنة الثقافية والفنية، إن فيلم «الحطابة»، وثائقي 35 دقيقة، إخراج هشام عبد الحميد وزيزو عبده، من إنتاج مبادرة «سيرة القاهرة» التي تعمل على توثيق تراث مدينة القاهرة والتوعية به.

وأضاف أن فيلم «الحطابة» يحكي سيرة حي تكوَّن في حضن القلعة، بين دروب الحياة والموت، فتقع منطقة الحطابة أسفل أسوار قلعة الجبل من ناحية الشمال، وتطل على قرافة باب الوزير.

نادي السينما بنقابة الصحفيين

وتحتوي المنطقة على الكثير من البنايات الأثرية والمنازل التراثية وورش الحرف التراثية، وأشهرها التطعيم بالصَّدَف، فيُبرز هذا الفيلم معالم وأسرار منطقة الحطابة، وعلاقة المكان بقلعة الحكم، وكيف كانت الحطابة أولى المحطات لطريق السفر والحج في العصر المملوكي.

نادي السينما بنقابة الصحفيين هو نشاط تابع للجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين المصرية، ويهدف النشاط إلى الربط والتشبيك بين المجتمعَيْن السينمائي والصحفي من خلال عروض الأفلام والندوات وورش العمل.