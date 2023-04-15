ينتظر الجمهور، موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم، لمعرفة ماذا سيحدث في الحلقة 24 من المسلسل الكوميدي، الذي شهد في الحلقة السابقة إعلان عمة الكبير أوي وتجسد دورها الفنانة سماء إبراهيم، رغبتها في الزواج من حفن الديب ألد أعداء الكبير أوي.

ويقابل الكبير أوي الذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي، رغبة عمته في الزواج، بالرفض التام، وتلجأ هي للاستعانة بجوني كي يكون شاهدًا على عقد الزواج، وسط ذهول الكبير أوي، ما يدفعه إلى الذهاب للدكتور ربيع ويلعب دوره الفنان بيومي فؤاد ويشكي له همه.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم

خلال السطور التالية، نستعرض موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24، على قناة on اليوم، إذ يكون موعد العرض الأول عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:15 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى 12:30 بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون في الثانية مساء اليوم التالي.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

ويشارك في المسلسل الكوميدي الكبير أوي الجزء السابع، مجموعة من الفنانين أبرزهم أحمد مكي، رحمة أحمد فرج، محمد سلام في دور هجرس وهشام إسماعيل ومصطفى غريب.