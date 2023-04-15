مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23.. أحمد مكي يدخل في نوبة اكتئاب

كشف مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23 عن كثير من الأحداث الكوميدية التي عرضت على شاشة قناة أون بعد أذان المغرب مباشرة، ومنها قرار الكبيرة فحت عمة الكبير أوي وجوني التي تمثل دورها الفنانة سما إبراهيم بالزواج من شخص يدعى حفن الديب، ولكن الكبير يعترض ويغضب كثيرًا ويرفض هذا الأمر.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23

ويظهر خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23 الخلاف بين الكبير أوي الذي يمثل دوره الفنان أحمد مكي وعمته الكبيرة فحت يعترض اخبارهم أنها قررت الزواج وعيش حياتها وتكوين أسره، لكن الكبير أوي يغضب كثيار ويرفض هذا الأمر، لترد عليه الكبيرة فحت وتخبره أن رأيه ليس مهم لأنها سوف تجعل جوني وكيلها.

ويظهرمسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23 تأثر الكبير أوي بهذا الأمر ويشعر نفسه في حالة سيئة ، ويذهب للدكتور ربيع حتى يتحدث معه عن الأمور التي تتضايقه، في نفس الوقت يحاول الكبير أوي العثور على حفن الديب ومعرفة اي معلومات عنه ليكلف اشرف وفزاع بهذا الأمر.

وتتحدث الكبيرة فحت خلال مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23 مع جوني الذي يصر عليها أن تخبره من هذا الشخص الذي يدعى حفن الديب وترغب في الزواج به، وتقول له الكبيرة فحت أنها سوف تخبره عنه لكن بشرط ألا يخبر الكبير أوي عنه، وتتدخل مربوحة في الحديث وتخبرهم أنها سوف تجد حل لمشكلة الكبير أوي والكبيرة فحت.

ومسلسل الكبير أوي الجزء السابع يدور في إطار كوميدي اجتماعي ، ويناقش قضايا اجتماعية تنتشر بين أفراد المجتمع، ويشاك في العمل مجموعة من النجوم منهم أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، سما إبراهيم.