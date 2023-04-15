مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23.. أحمد مكي يستعيد ذكريات طفولته مع الكبيرة

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23 بطولة الفنان أحمد مكي، الذي يُعرض يوميًا على قناة أون عقب أذان المغرب مباشرة، العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية، فبعد انتهاء أزمة حزلقوم مع المزاريطة، وفوز فريق القرية لكرة القدم بمشاركة الكبير أوي على فريق فاروق سماحة، ظهرت عمة الكبير «الكبيرة فحت» لتعلن رغبتها في الزواج من ألد أعداء الكبير «حفن الديب».

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23، تذكر الكبير أوي ذكرياته مع عمته «الكبيرة فحت» في أيام الطفولة بعد وفاة والديه، وكيف كانت تربيتها صارمة جدًا، إذ كانت تربطه في السقف في أثناء المذاكرة، وتطلق عليه الكلاب ليتعلم كيف يكون رجلًا، وقد استعاد الكبير أوي هذه الذكريات بعد أن أبلغته الكبيرة برغبتها في الزواج.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

ويشارك في المسلسل الكوميدي الكبير أوي الجزء السابع، مجموعة من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي الذي يجسد دور الكبير أوي وجوني، رحمة أحمد فرج في دور مربوحة، ومحمد سلام في دور هجرس، هشام إسماعيل في دور فزاع، ومصطفى غريب في دور العترة ابن الكبير.