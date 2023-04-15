مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24.. ماذا يفعل الكبير بعد معرفته زواج عمته؟

ينتظر جمهور ومحبي مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24 بطولة الفنان أحمد مكي، الذي يُعرض عقب أذان المغرب مباشرة على شاشة قناة on، أحداث الحلقة 24، وذلك بعد إعلان «الكبيرة فحت» وتجسد شخصيتها سماء إبراهيم، رغبتها في الزواج.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24

ويترقب جمهور أحمد مكي، أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24، وذلك بعد الأحداث الكوميدية الشيقة التي شهدتها الحلقة 23، بعد إعلان «الكبيرة» عمة الكبير أوي ويجسد دوره الفنان أحمد مكي، رغبتها في الزواج من عدو ابن شقيقها «حفن الديب»، ليدخل الكبير في دور اكتئاب شديد بسبب ارتباطه بعمته التي تولت تربيته بعد وفاة والديه.

كما ينتظر الجمهور، رد فعل الكبير أوي بعد معرفته زواج عمته من «حفن الديب»، الشخص الذي يبحث عنه طوال الحلقة السابقة.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

يشارك في المسلسل الكوميدي الكبير أوي الجزء السابع، مجموعة من الفنانين أبرزهم، أحمد مكي، رحمة أحمد فرج، محمد سلام، هشام إسماعيل ومصطفى غريب.