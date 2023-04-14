مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 23.. أحمد مكي يعترض على زواج عمته

شهدت الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب، إعلان الكبيرة عمة جوني والكبير أوي أنها ستتزوج.

الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي7

وكانت الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، مليئة بالأحداث الكوميدية، إذ شهدت الحلقة ظهور الكبيرة عمة الكبير التي اجتمعت بجوني والكبير لتخبرهما أنها ستتزوج، ويعترض الكبير على فكرة زواجها وينسحب من الجلسة لتكشف لجوني ومربوحة أن العريس هو حفني الديب الذي يبحث عنه الكبير.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 7، يشارك فيه عدد من نجوم الفن بجانب أحمد مكي وأبرزهم بيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل ورحمة أحمد ومصطفى غريب، وُيعرض المسلسل بشكل يومي عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، والإعادة الأولى في الساعة 12:30 منتصف الليل، والثانية في الساعة 2:00 مساءً.