مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23.. اكتئاب الكبير بسبب زواج عمته

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23 بطولة الفنان أحمد مكي، أحداثًا كوميدية عديدة، وذلك بعد ظهور عمته «الكبيرة فحت» التي تجسد شخصيتها الفنانة سماء إبراهيم، وإعلانها رغبتها في الزواج من «حفن الديب».

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23

وحلت الفنانة سما إبراهيم، ضيف شرف على مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23، التي تجسد خلال الأحداث دور الكبيرة عمة الكبير وجوني، وخلال أحداث الحلقة، أخبرت جوني والكبير، استعدادها للزواج ولم تعلن عن الشخص الذي ترغب الزواج منه للكبير، وطلبت أن يكون جوني بجوارها فقط باعتباره سيشهد على عقد القران، لتكشف لجوني أن العريس بينه وبين الكبير مشاكل منذ زمن طويل، ويدعي حفن الديب، وهو الشخص الذي يبحث عنه الكبير منذ بداية الحلقة السابقة.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

يُعرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، يوميًا عقب أذان المغرب على قناة أون، ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، أبرزهم الفنان أحمد مكي، رحمة أحمد فرج، محمد سلام، هشام إسماعيل ومصطفى غريب.