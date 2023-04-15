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رحمة أحمد تروج للحلقات الجديدة من مسلسل الكبير أوي 7: «حال المزاريطة هيتشقلب»

كتب:

ياسمين محمود
02:55 ص | السبت 15 أبريل 2023
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

روجت الفنانة رحمة أحمد فرج والتي تجسد دور مربوحة في مسلسل الكبير أوي7، للحلقات القادمة من المسلسل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشرت رحمة أحمد البرومو الدعائي للحلقات القادمة لمسلسل الكبير أوي والتي ظهر خلال نجوم المسلسل بشخصياتهم الحقيقية، كما ظهر محمد سلام في دور تؤام ودور الكبير أوي، أما أحمد مكي فقدم عددا من المشاهد الأكشن، وعلقت رحمة علي البرومو قائلة: «انتظروا الجديد.... المزاريطة حالها هيتشقلب».

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

 ويضم مسلسل الكبير أوي 7، عدد من نجوم الفن إلى جانب أحمد مكي، أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل ورحمة أحمد ومصطفى غريب.

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