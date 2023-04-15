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زيزي عادل تظهر بالحجاب بعد عام من اعتزالها: أشارككم فرحتي

كتب:

ياسمين محمود
02:47 ص | السبت 15 أبريل 2023
زيزي عادل

زيزي عادل

نشرت الفنانة زيزي عادل، صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وهي ترتدي الحجاب بعد أداء مناسك العمرة.

ونشرت زيزي عادل صورة لها بالحجاب وعلقت قائلة: «الحمد والشكر لله لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله الذي هداني وأنعم على بنعمة ارتداء الحجاب وبعد مرور سنه من اعتزالي وبعد زيارة بيت الله الحرام حبيت اشاركم فرحتي».

 

اعتزال زيزي عادل

وأعلنت زيزي عادل العام الماضي اعتزالها الفن بشكل نهائي معلنة رغبتها في ارتداء الحجاب ولكن لم تتخذ هذه الخطوة وقتها، ولكنها كانت تظهر في بعض الأوقات عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مرتدية الحجاب ولكن لم تعلنها بشكل رسمي.

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بقلم ياسمين محمود