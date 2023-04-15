موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسماعيلية.. «البحوث الفلكية» يعلن التفاصيل

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم السبت عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسماعيلية لهذا العام، بالتزامن مع إنهاء مديرية أوقاف الإسماعيلية كافة التجهيزات لصلاة العيد في المحافظة هذا العام.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسماعيلية

وبحسب هيئة البحوث الفلكية، فإنه صلاة عيد الفطر 2023 في الإسماعيلية ستكون في تمام الساعة 5:42 دقيقة صباحاً في انتظار إعلان رؤية هلال شهر شوال هذا العام بنهاية الأسبوع الجاري.

وأعلن القومي للبحوث الفلكية موعد صلاة عيد الفطر في جميع محافظات ومدن الجمهورية بالتزامن مع إنهاء كافة الاستعدادات في المحافظات وتجهيز الساحات.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسماعيلية

وأعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية استمرار رفع حالة الطوارئ طوال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع إعلان موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسماعيلية لتجهيز المساجد وأماكن الساحات المقرر إقامة الصلاة فيها.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية، أنه تم التنبيه علي تعقيم كافة المساجد في جميع المديريات المختلفة وتطهيرها.

وأضاف إسماعيل في تصريحات للوطن أن فرق التفتيش في كافة المديريات الخدمية تعمل علي متابعة كافة المساجد أول بأول ومتابعة المستجدات مع غرفة العمليات بالمديرية.