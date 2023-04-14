أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في الأردن، من أكثر الأمور التي تهم المسلمين المتواجدين في المملكة الأردنية الهاشمية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك من نهايته.

وفيما يلي، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الخبرية، أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في الأردن، وموعدها والتي جاءت على النحو التالي:

موعد صلاة عيد الفطر في الأردن

ووفق وزارة الأوقاف الأردنية فأن موعد صلاة العيد سيكون في تمام الـساعة 6:45 صباحًا.

أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في الأردن

وجاءت أبرز أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في الأردن وفق موقع وزارة الأوقاف بالمملكة، كالآتي:

الساحة الخلفية للمدينة الرياضية معالي وزير الاوقاف بوابة رقم (٣) عمان

ساحة الملعب البلدي محمود فهمي بطاينة قصبة اربد الاولى

ساحة مسجد آل المقري غسان محمود محمد مدلل قصبة اربد الاولى

ساحة مدرسة أبو غنيمة الثانوية للبنين محمد احمد قاسم طلافحة قصبة اربد اربد الاولى

ساحة مسجد طارق الردايدة كفريوبا وائل يوسف عبدالله الأسعد غرب اربد اربد الاولى

ساحة الملعب البلدي سوم حسني أحمد المعابرة غرب اربد اربد الاولى

ساحة مدرسة علي بن أبي طالب الأساسية للبنين محمود صالح العلاونة لواء الطيبة اربد الاولى

ساحة مدرسة قميم الثانوية للبنين قميم د. محمد نايل العزام لواء الوسطية اربد الاولى

ساحة مدرسة مكة الثانوية للبنين مثلث حوفا محمد سعيد يوسف أبو زيتون لواء الوسطية اربد الاولى

ساحة مدرسة صيدور الأساسية للبنين صيدور احمد سليمان سميرات لواء الوسطية اربد الاولى

ساحةمدرسةالخراج الثانويةللبنين الخراج احمد حامد الوديان لواء الوسطية اربد الاولى

ساحة مدرسة قم الاساسية للبنين قم هاني برجس ميدات لواء الوسطية اربد الاولى

ساحة مدرسة كفرعان الاساسية للبنين كفرعان د. محمد محمود اللبابنة لواء الوسطية اربد الاولى

ساحة مدرسة كفرأسد الأساسية المختلطة د. فالح مازن مهيدات لواء الوسطية اربد الاولى

مجمع الأغوار الجديد ضياء عادل اسماعيل مجمع الأغوار الجديد اربد الثانية