موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الدقهلية بحسب البحوث الفلكية

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة العيد في كل محافظة من المحافظات المصرية نظرا لوجود فروق التوقيت، وحدد موعد الصلاة في كل محافظة ومدينة، وبينها موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الدقهلية.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الدقهلية

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه وفقا للحسابات الفلكية فإن موعد عيد الفطر المبارك سيكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 وهو أول أيام شهر شوال من عام 1444 هجريا، والذي بناء عليه تم تحديد مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الدقهلية، وهي الساعة 5:46 دقيقة، ويكون موعد فجر أخر يوم في شهر رمضان المبارك في الدقهلية الساعة 3:49 دقيقة، وهو صباح يوم الجمعة الأول من شهر شوال بحسب الحسابات الفكلية.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في عدد من المحافظات

ونظرا لوجود فروق توقيت بين محافظة وأخري ونستعرض هنا عددا من موعد صلاة عيد الفطر 2023 في عدد من المحافظات المصرية والتي عليها الالتزام بموعدها في صلاة العيد ومنها:

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القاهرة.. الساعة 5:47 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسكندرية الساعة 5:51 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القليوبية الساعة 5:47 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الجيزة الساعة 5:47 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسماعيلية الساعة 5:42 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان الساعة 5:47 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسيوط الساعة 5:51 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بني سويف الساعة 5:49 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الغردقة الساعة 5:40 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة دمنهور الساعة 5:49 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بورسعيد الساعة 5:42 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الطور الساعة 5:40 صباحا

استعدادات عيد الفطر في الدقهلية

وبدأت مديرية الأوقاف بالدقهلية بقيادة الشيخ صفوت عبد النظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، في الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك، في جميع المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بالإضافة إلي ما سيتم الإعلان بالموافقة عليه من ساحات.