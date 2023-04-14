أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في الكويت تم الكشف عنها من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي تستعد لاستقبال المسلمين للاحتفال بعيد الفطر المبارك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي السطور القادمة، نقدم من خلال بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية الخدمية في الشرق الأوسط، نعرض أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في الكويت وموعدها وفق المعلن من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي جاءت على النحو التالي:

أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في الكويت

وفق المعلن من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأماكن التي سيقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في الأماكن الآتية:

مبارك الكبير

القصور

صباح السالم

الأحمدي

الفحيحيل

أبو حليفة

المنقف

الصباحية

علي صباح السالم

صباح الأحمد

العقيلة

الرقة

جابر العلي

بيان

مشرق

السالمية

سلوى

الفروانية

الرابية

العارضية

الفردوس

العارضية الصناعية

عبدالله المبارك

العمرية

الرقعي والأندلس

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الكويت

ويأتي غرة شهر شوال المبارك معلنة أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 في الكويت فلكيًا يوم الجمعة 21 أبريل الجاري، بينما سيتم تحري هلال عيد الفطر شرعًا يوم الخميس الموافق 20 أبريل، 29 رمضان.

ومن المتوقع أن يكون موعد صلاة عيد الفطر في الكويت العاصمة 2023 في تمام الساعة 5.31 صباحاً.