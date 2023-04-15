بيان رسمي: لا خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب «زلزال الغردقة»

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد يوم السبت، هزة أرضية على بعد ۳۷ كيلومتر شمال شرق الغردقة.

وقال المعهد، في بيان صادر عنه قبل قليل، إن الهزة الأرضية حدثت الساعة 1:58 صباحًا بقوة 4.57 درجة على مقياس ريختر، بعمق 23.42 كيلو متر.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، في البيان: «ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات».