مصادر: هزة أرضية على بعد 37 كيلو مترا من الغردقة بقوة 4.5 ريختر

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درة على مقياس ريختر، البحر الأحمر على عمق 10 كيلو متر.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت البحر الأحمر وقعت على مسافة 54 كيلو متر شمال الغردقة، و48 بين الشمال والشمال الشرقي من الجونة.

ورصدت الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية في البحر الأحمر على بعد 37 كيلو متر في البحر، مع عدم الإبلاغ عن وجود خسائر في الأرواح والممتلكات.

وقالت مصادر بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة الواحدة و58 دقيقة، وكانت بقوة 4.57 ريختر.

ومن المُقرر، أن يُصدر المعهد بيانًا بشأن الهزة الأرضية بعد قليل.

وكتب عدد كبير من أبناء المدينة على صفحاتهم الشخصية على «فيسبوك» أنهم شعروا بالزلزال أثناء تناول السحور.

محمد صلاح من أبناء المدينة قال: «شعرت بالزلزال أثناء تناول السحور وأسرتي شعرت به، لكنه لم يكن قويًا، واستمر نحو 10 ثوان تقريبا». أما «إسلام محمد»، فكتبت على صفحتها: «زلزال استرها يا رب».

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، منطقة إريتريا - إثيوبيا على عمق 30 كيلو متر تحت سطح الأرض

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت وقعت على مسافة 191 كيلو متر شمال شرق مقلى الواقعة في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا.