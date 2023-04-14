المركز السوري للزلازل: تسجيل 12 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز السوري للزلازل، تسجيل 12 هزة أرضية خفيفة بقوة أقل من 4.3 درجة على مقياس ريختر، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تسجيل هزة في شرق حماة بقوة 2.5 درجة

وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا» - أنه جرى تسجيل هزة في شرق حماة، بقوة 2.5 درجة، وشمال اللاذقية بقوة 2.2 درجة، و7 هزات في لواء اسكندرون بقوة بين 2.3 و3.2 درجة، و3 هزات في البر التركي بقوة بين 2.6 و4.2 درجة.

قياس شدة الزلازل

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 و10 درجات، إذ تكون من 1 إلى 4 خفيفة، لا تحدث أي أضرار ويمكن الإحساس بها فقط، ومن 4 إلى 6 درجات يكون الزلزال متوسط الأضرار، ويحدث ضررا بالأبنية، ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى، وقد يدمر مدينة بأكملها.