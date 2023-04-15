بومبيو: لن أترشح لانتخابات الحزب الجمهوري لخوض الرئاسة 2024

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو إنه لن يرشح نفسه لترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، دون ذكر الأسباب.

وزير الخارجية الأسبق يعرب عن قلقه على الولايات المتحدة

وأعرب بومبيو في حديث لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، عن قلقه على الولايات المتحدة وقضايا تحدثت عنها خلال العام ونصف العام الأخير، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه اتخذ بالفعل قرارا بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وقال إنه سيعلن عن تقديمه أوراق ترشحه بشكل رسمي قريبا جدا

وأوضح بايدن، ردا عن أسئلة الصحفيين حول خططه لإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية، أن خطته هي الترشح مرة أخرى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان رئيس الإدارة الأمريكية السابق دونالد ترامب، حذر في وقت سابق من أن بلاده تمر حاليا في مرحلة خطر غير مسبوق، موضحا في «منتدى الرابطة الوطنية للبنادق» بولاية إنديانا الواقعة في مناطق الغرب الأوسط الأمريكي، إن الوقت الحالي هو أخطر لحظات في التاريخ الأمريكي، بسبب قوة الأسلحة

وأشار ترامب، إلى أنه لا يتحدث عن البنادق، مضيفا أن بايدن لا يفهم ما يدور حوله.