تعرف عن مسرب الوثائق العسكرية من وجهة نظر ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن رئيس الإدارة الحالي، جو بايدن، قد يكون وراء تسريب الوثائق العسكرية السرية، واصفا التسريبات، بأنها الأكثر مخزية في التاريخ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ترامب: يجب على المستشار الخاص التحقيق مع بايدن

وأضاف ترامب على «تروث سوشيال»، أنه يجب على المستشار الخاص التحقيق مع الرئيس الحالي جو بايدن، فربما يكون هو من نسق التسريب، مضيفا: «لن يفاجئني أي شيء بخصوص هذه المجموعة».

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أن ما حدث كان أسوأ تسريب استخباراتي في تاريخ الولايات المتحدة، موضحا أن بلاده لم يسبق لها أن تعرضت للعار بهذه الدرجة.