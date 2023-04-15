بايدن يحبط توقعات ترامب: قررت الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صباح اليوم السبت، اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة المقررة في العام المقبل 2024، وقال على شبكة «إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، إنه حسم أمر ترشحه وسيعلن بشكل رسمي قريبا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان رئيس الإدارة الأمريكية السابق دونالد ترامب، قال في وقت سابق، إنه لا يتوقع أترشح بايدن للرئاسة مرة أخرى في 2024، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، قال المكتب الصحفي للسناتور الديمقراطي إد ماركي، إن أعضاء الكونجرس قدموا مشروع قانون يحظر على رئيس البلاد إصدار أوامر باستخدام أسلحة نووية دون موافقة الكونجرس»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ترامب: التضخم في الولايات المتحدة غير مسيطر عليه

بدوره، توقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هزيمة ثقيلة لاقتصاد بلاده والدولار في أكثر من 200 عاماً، وقال في منتدى الجمعية الوطنية لرابطة القناصة في إنديانا، إن الولايات المتحدة ستصبح قريبًا غير قادرة على الاستمرار كمعيار عالمي.

ووعد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، بعدم السماح بوجود مشاكل في قيادة بلاده إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

واقترح ترامب، تسليح المعلمين الأمريكيين، وقال الرئيس السابق، إن إذا قام ما لا يقل عن 5% من المعلمين بتسليح أنفسهم طواعية وتعلموا كيفية استخدام الأسلحة لمواجهة المجرمين، فسيم احتواء مشكلة إطلاق النار على جرائم القتل في المدارس، وستختفي.

وأشار ترامب إلى أن الدولار الأمريكي تُدمر، وأكد رئيس الإدارة الأمريكية السابق، أن التضخم في البلاد غير مسيطر عليه، والدول الغير ودية تحيط ببلاده من الخارج.

وتابع ترامب قائلا، إن «موسكو» تتحالف مع «بكين»، وهذا أمر لا يمكن تصوره، مشيرا إلى أن الصين وروسيا، إيران وكوريا الشمالية يشكلون تحالفات مدمرة.

حظر تطبيق «تيك توك» بشكل كامل في مونتانا

من جانبه، قال رئيس لجنة المنافسة الاستراتيجية مع الصين، عضو «الكونجرس»، الجمهوري مايكل جالاهر، إن بايدن لا يفعل ما يكفي لمنع الحرب العالمية الثالثة، التي قد تبدأ بسبب طموحات بكين الإقليمية، وفقا لما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.

بدورها، صوتت الهيئة التشريعية لولاية مونتانا، على حظر تطبيق «تيك توك» بشكل كامل.