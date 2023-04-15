هزات أرضية تضرب عدة دول إفريقية.. بينها تنزانيا

شهدت عدد من الدول الإفريقية خلال الساعات الأولى من اليوم السبت، هزات أرضية وصلت قوتها إلى 4.9 درجة على مقياس ريختر، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر تنزانيا شرق قارة إفريقيا، على عمق 2 كيلو مترات تحت سطح الأرض، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو ضحايا

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت تنزانيا، وقعت على مسافة 125 كيلو متر شمال غرب دودوما و33 كيلو متر جنوب شرق إيكونجي.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، منطقة إريتريا-إثيوبيا، على عمق 30 كيلو متر تحت سطح الأرض

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت وقعت على مسافة 191 كيلو متر شمال شرق مقلى الواقعة في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا.