مصرع 3 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة بدمياط

لقي محامي وشقيقتان مصرعهم إثر حادث أليم، وقع على الطريق من مدينة الزرقا بدمياط، بعد انقلاب سيارة ملاكي «سكودا فضي» في مياه الترعة، مما أدى إلى وفاتهم، وجرى نقلهم إلى المستشفى وإيداع الجثث بالمشرحة، لحين استكمال الإجراءات اللازمة.

حادث انقلاب سيارة في ترعة

وتلقى مدير أمن محافظة دمياط إخطارًا، يفيد بوقوع حادث علي الطريق من الزرقا، إذ انقلبت السيارة في مياه الترعة مما تسبب في وفاة ثلاث أشخاص ، وتم نقلهم إلي مستشفى الزرقا، وإيداعهم بالمشرحة.

مصرع محامي وشقيقتان في الدقهلية

وانتقلت رجال المباحث إلي موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة« سكودا فضي» في الترعة بالقرب من بنزينة علي الطريق من مدينة الزرقاء بدمياط، مما أسفر علي وفاة محامي« سمير نادر» مقيم يمنية النصر بالدقهلية، و«حسناء مسعد»، وشقيقتها الصغرى، ومقيمان بمنشأة الجمال بمنية النصر .

وهرعت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث لمحاولة إسعافهم، فتبين وفاتهم، وتم نقلهم إلي مستشفى الزرقا المركزي، وايداعهم بالمشرحة وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.