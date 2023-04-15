دوي انفجار بالقرب من موقع خطاب رئيس الوزراء الياباني في واكاياما

أشارت وسائل إعلام إلى دوي الانفجار قرب مكان خطاب رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا في مدينة واكاياما، فيما تم إخلاء المسؤول الياباني من الموقع ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقاتلت قناة «إن اتش كيه» اليابانية في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن دوى الانفجار سمع في ميناء غربي اليابان كان كيشيدا فوميو يزوره.

من جانبها، أشارت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية ،إلى أن إلقاء ما يبدو أنه قنبلة دخانية على رئيس الوزراء فوميو كيشيدا خلال زيارته لغرب اليابان لإلقاء خطاب.

وغادر رئيس الوزراء الياباني، المكان دون أن يصاب بأذى بعد الحادث الذي وقع أثناء حديثه مع أحد مرشحي الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم.

من جانبها قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن السلطات اليابانية، اعتقلت رجل على أثر دويّ انفجار.