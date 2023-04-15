المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات لرخصة قيادة سيارة أونلاين

كشفت الإدارة العامة للمرور عن المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات لرخصة قيادة سيارة أنلاين من البيت، وذلك من خلال عدة خطوات يجب اتباع عقب الدخول إلى منصة وزارة الداخلية أو مصر الرقمية للحصول على الخدمة في دقائق قليلة دون عناء للذهاب إلى وحدات المرور.

ووفق الإدارة العامة لمرور أن المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات لرخصة قيادة سيارة كالتالي:

المستندات المطلوبة

- مستندات الملكية.

- شهادة براءة ذمة من النيابة المختصة.

- ما يقبل في إثبات شخصية طالب الترخيص.

شروط الحصول على الخدمة

- نقل القيد أو الملكية في حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة

إجراءات طالب خدمة استخراج شهادة البيانات

- تقديم طلب استخراج شهادة البيانات لرخصة قيادة على النموذج المُعد لذلك -تقديم صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل- تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها

كما أتاحت منصة وزارة الداخلية خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور في عدة خطوات وهي كالتالي:

خطوات الاستعلام عن خدمات المرور

ـ اختيار «خدمات المرور» الموجودة في موقع النيابة العامة.

- اختيار خدمة سداد قيم مخالفات المرور من خلال السداد النقدي عند الاستلام.

- يمكنك السداد إلكترونيًا عن طريق بطاقات الائتمان البنكية، أو بطاقة ميزة.

- ثم تضغط بعدها على «الدفع واستمرار».

- ثم يطلب منك كتابة بيانات توصيل الشهادة بدقة في الخانات المخصصة لها.

- ثم اضغط على «إرسال الطلب» وستظهر لك تفاصيل السداد.

- يمكنك استلام رسالة الدفع الإلكتروني ثم اضغط موافق وبعدها تختار الوسيلة المناسبة للدفع.

ويمكن دفع مخالفات المرور، عن طريق مكاتب البريد وتقديم البطاقة الشخصية ورخصة السيارة، للكشف عن المخالفات المرورية، وفي حال عدم وجود مخالفات مستحقة، يجب سداد قيمة شهادة براءة الذمة، ويمكن عمل تظلم لتخفيض الرسوم.