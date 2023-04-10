أفضل طريقة للاستعلام عن مخالفات المرور 2023.. تعرف عليها

هناك عدة خدمات يقدمها موقع النيابة العامة الإلكتروني؛ إذ توفر على المواطنين الكثير من الوقت والمجهود، ومن بين تلك الخدمات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023، ويمكن للمواطنيين الدخول على الموقع واتباع عدة خطوات للاستعلام عن المخالفات.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2023

ولـ الاستعلام عن مخالفات المرور 2023، هناك عدة خطوات سهلة ومبسطة أولها الدخول على موقع النيابة العامة لخدمات المرور من خلال هذا الرابط.

وبعد الدخول على موقع النيابة العامة، اضغط على أيقونة الاستعلامات، وبعد ذلك تحديد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

أما عن الخطوة التالية للاستعلام عن مخالفات المرور فتكون عن طريق الضغط على الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة وكتابة بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، والضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

غرامات قانون المرور الجديد

وفى سياق آخر، وهناك غرامات تناولها قانون المرور الجديد، حيث أن الغرامة تكون بين 300 إلى 1500 جنيه، ويجوز التصالح فيها لمخالفة تجاوز السرعة المقررة، وتكون ما بين 500 إلى 1000 جنيه ويجوز التصالح فيها لمخالفة عدم اتباع تعليمات رجال المرور.

كما أن غرامة مخالفة اعتداء قائد المركبة على رجل المرور ما بين 300 إلى 1500 جنيه ولا يجوز التصالح فيها، كما تتراوح غرامة عدم اتباع إشارات المرور ما بين 500 إلى 1000 جنيه، ويجوز التصالح فيها.

وتتراوح غرامة مخالفة كسر الإشارة الضوئية ما بين 500 إلى 1000 جنيه، ويجوز التصالح فيها، وتتراوح غرامة مخالفة عدم السير في المسار المحدد للمركبة ما بين 500 إلى 1000 جنيه، ويجوز التصالح فيها.

وأوضح قانون المرور الجديد غرامة تعمد السير ببطء شديد على الكوبرى ما بين 100 إلى 1000 جنيه، ويجوز التصالح فيها، كما أن تعمد التوقف على الكوبري تتراوح غرامته ما بين 100 إلى 1000 جنيه، ويجوز التصالح فيها، كما أن تعمد السير ببطء شديد بمطلع الكوبري، تتراوح غرامته ما بين 100 إلى 1000 جنيه، ويجوز التصالح عليها.