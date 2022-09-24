إجراءات تصحيح البيانات الخطأ في شهادة الميلاد.. اعرف الأوراق المطلوبة

حددت مصلحة الأحوال المدنية، ضوابط تصحيح البيانات الخطأ في شهادات الميلاد «اسم صاحب شهادة المواليد - الأب - الأم- الجد» أو تاريخ المواليد، حتى يتفادى الشخص التشابه في الأسماء مع الآخرين، وعندها يجد نفسه مطلوبًا لتنفيذ أحكام جنائية عليه بسبب تشابه الأسماء، ولذا يجب أن يثبت في البداية، بياناته وبيانات أسرته الصحيحة وفق المستندات الرسمية، وأهمها شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي.

إجراءات تصحيح البيانات الخطأ في شهادة الميلاد

ونستعرض في التقرير التالي، إجراءات تصحيح البيانات الخطأ في شهادة الميلاد، وفقًا لما أوضحه الموقع الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية، كما يلي:

- ملء نموذج 80 في السجل المدني وتقديمه إلى الموظف المختص.

- تقديم المستندات المؤيدة للتصحيح مع نموذج 80 حتى يتم مراجعة البيانات وتحديد الخطأ على أجهزة الكمبيوتر.

- ترفق شهادة الميلاد الطالب ووثيقة زواج والديه وشهادة مواليد الأب أو عدد 2 من أشقائه.

- عند تصحيح شهادة الوفاة، يجرى تقديم «شهادة الميلاد وقيد الأسرة ووثيقة زواج الوالدين».

- تقديم أصل مستند الزواج أو الطلاق لتصحيح الخطأ المادي بأجهزة الحاسب الآلي في الأحوال المدنية.

- مراجعة بيانات صاحب طلب التصحيح في سجل المواليد التابع للسجل المدني بمحل الإقامة.

الأوراق المطلوبة لتصحيح بيانات الأسرة

- شهادة مواليد الأم.

- شهادة ميلاد لأشقاء بها اسم الأم صحيح.

- قسيمة زواج الأب من الأم بها اسم الأم صحيح أو قيد عائلي.

- إذا كان التصحيح لشخص عمره أقل من 16 عامًا، يتوجه بنموذج 24 إلى مركز المعلومات للتصحيح واستخراج شهادة مواليد صحيحة.

- في حالة إذا كان المواطن الذي أجرى التصحيح أكبر من 16 عامًا ولم يستخرج بطاقه، أو أكثر من 16 عامًا، يرفق بها أصل نموذج 24 الدال علي التصحيح والبطاقة الخطأ وفيش جنائي بالاسم الخطأ، ويقدم الأوراق في السجل المدني التابع له محل الإقامة.