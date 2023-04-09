رئيس الوزراء العراقي يؤكد ضرورة تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب مع السودان

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ضرورة تبادل الخبرات في مجال الحد من تجارة المخدرات ومكافحة الإرهاب مع السودان.

تعاون سوداني عراقي

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني استقبل، اليوم، وزير الداخلية في السودان عنان حامد والوفد المرافق له، حيث نقل الوزير عنان رغبة حكومة السودان في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية والتعليمية وتعزيز التعاون الأمني.

وجرى - خلال اللقاء - التأكيد على تبادل الفرص التدريبية بين كليات الشرطة في كلا البلدين بما يسهم في تعزيز القدرات الأمنية لقوات الشرطة ورفع مستوى أدائها.