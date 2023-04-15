يهم الكثير من المسلمين المتواجدين في دول العربية معرفة موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الدول العربية، وذلك مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الدول العربية

وأصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الدول العربية والذي يتم تحديده بناء على رؤية هلال شوال.

وذكر المعهد أنَّ موعد أول أيام عيد الفطر 2023 في الدول العربية، سيكون يوم الجمعة 21 أبريل، إذ أنَّ شهر رمضان المبارك 1444 سيكون 29 يومًا.

وبحسب ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية، لموعد صلاة عيد الفطر 2023 في مصر سيكون الساعة 5:47 بتوقيت القاهرة.

أما صلاة عيد الفطر في الجزائر سيكون عند الساعة 4:47 صباحاً.

وسيكون موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المغرب الساعة 4:47 صباحاً.

وترفع صلاة عيد الفطر في الأردن الساعة 5:47 صباحاً.

أما صلاة عيد الفطر 2023 في السودان الساعة5:47 صباحًا

وجاء موعد صلاة عيد الفطر 2023 في البحرين الساعة 6:47 صباحًا.

وصلاة عيد الفطر 2023 في قطر سيكون عند الساعة 6:47 صباحاً.

ويرفع موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السعودية الساعة 6:47 صباحاً.

وجاء صلاة عيد الفطر في الإمارات الساعة 7:47 صباحاً.

موعد تحري هلال شهر شوال

وستؤكّد دار الإفتاء في جميع الدول العربية، يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل هلال شهر شوال والذي يتزامن مع 29 من شهر رمضان.