موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السعودية.. فارق 30 دقيقة بين المدن

الكثير من المواطنين المغتربين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، يسعون لمعرفة موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السعودية، لا سيما ونحن علي بعد أيام قليلة من انتهاء شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السعودية

ويأتي موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السعودية فلكيًا وفق إمساكية الشهر الكريم، إضافة إلى العطلات الرسمية وفق المعلن عنه.

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك في السعودية، فإن شهر رمضان من المحتمل أن يكون 29 يوما، وبهذا سيكون موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السعودية يوم الجمعة الموافق 21 أبريل، ويوم الخميس المقبل سيتم تحري هلال شهر شوال شرعاً، وسيتم تحديد موعده بشكل رسمي.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السعودية

وستكون صلاة عيد الفطر في مدينة الرياض الساعة 5:32 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر في جَدَّة 6.07 صباحاً.

وموعد صلاة عيد الفطر في الدمام الساعة 5.16 صباحاً.

وموعد صلاة عيد الفطر في الطائف الساعة 6.02 صباحاً.

وتوقيت صلاة العيد في المدينة المنورة 6.01 صباحاً.

الإجازات الرسمية في السعودية

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في السعودية أن أيام إجازة عيد الفطر 2023 في السعودية الرسمية للمدارس والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة، ستبدأ من يوم 29 رمضان الموافق 20 أبريل، على أن تستمر 4 أيام للقطاع الخاص، وتنتهي يوم الاثنين 24 أبريل، بينما تكون للقطاع العام من بداية يوم الثلاثاء 18 أبريل، ليعود الدوام يوم الثلاثاء 25 أبريل.