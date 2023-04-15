وفاة مسن من أسيوط أثناء أداء مناسك العمرة.. مات صائما

توفي مسن يدعى أحمد محمد حسانين، من أبناء مركز البداري في محافظة أسيوط، أمس الجمعة، أثناء أداء مناسك العمرة.

صلاة الجنازة في الحرم المكي

وقال مصطفى حسانين، ابن شقيق المعتمر المتوفى، إن عمه يدعى أحمد محمد حسانين، يبلغ عمره 80 عاما، من مركز البداري بمحافظة أسيوط، توفي مساء أمس الجمعة وهو صائم قبل ميعاد الإفطار بربع ساعة فقط، أثناء أداء مناسك العمرة، وسيصلى عليه اليوم السبت بالحرم المكي، وسيدفن هناك تنفيذا لوصيته.

وأضاف أن ابنه وزوجته معه بالحرم المكي، حيث ذهب الثلاثة لأداء مناسك العمرة، وقبل توجههم إلى هناك تمنى ودعا الله أن يرزقه الوفاة بالحرم المكي ويدفن هناك، وأوصاهم بأنه إذا لقي ربه أثناء تواجده هناك يدفن بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام، قائلا: «ادفنوني جنب حبيبي رسول الله»، وتنفيذا لوصيته سيتم دفنه بالسعودية اليوم.

الصبر على الابتلاءات

وأوضح مصطفى أن عمه نال ما تمناه نتيجة صبره على جميع الابتلاءات التي مر بها، ففي عام 1982 تعرض لحادث سير أليم، فقد على أثره إحدى ساقيه، حيث تم بترها، وعقب إفاقته قال احتسبت ذلك عند الله ولم يحزن، وعقب ذلك بعام واحد فقد نجله الأكبر حيث غرق بإحدى الترع الموجودة بالمحافظة وهو يصلي صلاة العصر فأكمل صلاته وعقب الانتهاء منها، قال احتسبته لوجه الله، مشيرا أنه لديه 5 من الأبناء الآخرين.