محافظ أسيوط يعتمد قرارات تثبيت 331 من العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم قرارات تثبيت عدد 331 موظفًا بمختلف المستويات والدرجات والمجموعات من العاملين بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة على موازنة الديوان العام طبقًا للمستوى الوظيفي والمجموعة النوعية والمسمى الوظيفي الموضح قرين كل منهم بموازنة الديوان العام، جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع أبوغدير عبدالرحمن مدير عام إدارة الموارد البشرية بالمحافظة بحضور ممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

الصناديق والحسابات الخاصة

حيث اعتمد محافظ أسيوط محاضر وقرارات للجنة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة بإجمالي 331 موظفًا من العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة بمختلف المستويات والمجموعات النوعية على موازنة الديوان العام ممن استوفوا الشروط القانونية.

تحسين بيئة العمل

وأكد اللواء عصام سعد حرص المحافظة على تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العمالة وتحسين بيئة العمل مما يساهم في تحقيق التنمية في كافة قطاعات المحافظة موجهًا مسئولي الموارد البشرية بالديوان العام بضرورة الالتزام بتطبيق كافة القواعد الوظيفية والقانونية ذات الصلة وتقديم الدعم والتعاون الكامل ومراجعة وتدقيق البيانات الشخصية والوظيفية للمثبتين وتوزيعهم على أماكن وظيفية بالإدارات المختلفة داخل الديوان العام أو المراكز والأحياء وفقًا للاحتياجات ومراعاة ظروف إقامتهم وخبراتهم الوظيفية لتحقيق أقصى استفادة منهم في دعم منظومة العمل الإداري بالمحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة للعاملين الذين شملهم القرار مطالبًا بضرورة بذل أقصى جهد والتفاني في العمل وأداء المهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.