رصف شوارع منطقة الشادر بحي غرب أسيوط ضمن الخطة الشاملة للتطوير والتجميل

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جار رصف شوارع منطقة الشادر بحي غرب مدينة أسيوط، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، لتحسين ورفع كفاءة الشوارع وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتلبية احتياجات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المختلفة لهم ضمن رؤية مصر 2030 التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

شوارع منطقة الشادر

وقام مشروع وحدة الرصف بالمحافظة تحت إشراف المهندس أسامة أحمد، برصف شوارع منطقة الشادر والشوارع المتفرعة منه، وذلك بعد القيام بأعمال التمهيد ورفع كافة المعوقات والمخلفات وتسوية الشوارع المتفرعة بالجليدر وفرد التربة الزلطية وتركيب البلدورات وترميم الشوارع حتى تكون عملية التمهيد صحيحة ودقيقة ومطابقة للمواصفات القياسية في الرصف.

تسهيل حركة المرور

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار أعمال خطة التطوير والرصف لتسهيل حركة الانتقال، مؤكدًا على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، موضحًا أن عمليات الرصف تتم تحت إشراف ومتابعة رؤساء المراكز والأحياء.

متابعة أعمال الرصف

وفي هذا الإطار، قام عيون إبراهيم رئيس حي غرب، بمتابعة عمليات رصف منطقة الشادر والشوارع المتفرعة منه والتأكد من إتمامها على أكمل وجه، ووضع التربة الزلطية وتركيب البلدورات والإنترلوك بالحي، وذلك ضمن خطة الاستثمارية للحي والخطة الموضوعة للتطوير والتي تستهدف الشوارع الرئيسية والجانبية للحي بأكمله ورفع كفاءة شبكة الطرق.