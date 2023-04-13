نائب رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الخيري الثالث والعشرين بكلية التمريض

نظمت كلية التمريض بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سماح محمد عبد الله عميد كلية التمريض، المعرض الخيري الثالث والعشرين والذي نظمه اتحاد طلاب كلية التمريض، صباح اليوم، بصالة الأنشطة الطلابية بالكلية.

التكافل الاجتماعي

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة علي دعم أبنائها الطلاب فى مختلف الخدمات والقطاعات، إلتزامًا بمسئوليتها الاجتماعية تجاههمم، والتي تعد صورة من صور التكافل الاجتماعي والدعم لمجابهة متطلبات الحياة, مؤكداً في ذلك أن الجامعة لا تدخر جهداً في إتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم وتحفيزهم للمزيد من الجد والاجتهاد وتوفير المناخ الملائم الذي يساعدهم على التفوق الدراسي. جاء ذلك تعقيباً على افتتاح الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للمعرض الخيري الثالث والعشرون والذي نظمه اتحاد طلاب كلية التمريض بصالة الأنشطة الطلابية بالكلية، وذلك تحت إشراف الدكتورة فاطمة رشدى محمد وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب, والدكتورة حكمت إبراهيم منسق الانشطة الطلابية، والدكتورة نعمة محمد المغربى مستشار اللجنة الاجتماعية والاستاذة ايمان غدير مصطفى مدير ادارة رعاية الشباب بالكلية, فضلاً عن مشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وأعضاء اتحاد الطلاب وطلبة الكلية.

تخفيف أعباء المعيشة

ومن جهته، أعرب الدكتور أحمد عبد المولى عن سعادته بالمنتجات المعروضة داخل المعرض والتي تعكس حرص إدارة الجامعة علي تقديم أفضل خدمة لكافة الطلاب علي مدار العام وتحقيق الدورالمجتمعي للجامعة بهدف الوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب، والسعي الدائم لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية.

أسعار مخفضة

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة سماح محمد عبد الله أن المعرض في نسخته الثالثة والعشرون يعد نجاحاً يضاف للكلية، ويؤكد حرصها على توفير العديد من المنتجات للطلاب بأسعار زهيدة تناسب قدرات عدد من الطلاب الغير قادرين وتلبي احتياجاتهم ومنها الملابس, حيث أن المعرض يقام كل عام بالجهود الذاتية لأعضاء هيئة تدريس الكلية الذين يتبرعون باستمرار مادياً وعينياً لإقامة هذا المعرض مرتين كل عام لبيع الملابس للطلاب بأسعار رمزية بحيث يستغل ريعه في تنظيم المعرض وفي إقامة يوم اليتيم بالكلية كل عام، وبلغ عدد المعروضات هذا العام حوالي 500 قطعة بتكلفة بلغت 60 ألف جنيه.