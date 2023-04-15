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«الداخلية» تلقي القبض على صاحب كلب عقر محاسبا وشقيقته في العجوزة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:54 ص | السبت 15 أبريل 2023
سيارة شرطة - أرشيفية

سيارة شرطة - أرشيفية

كشف وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بشأن تعرض محاسب، وشقيقته -بهما إصابات وجروح- للعقر من كلب خاص بأحد سكان العقار محل سكنهما.

بالانتقال والفحص تبين أنَّه حال تواجد الشاكيان بالعقار محل سكنهما فوجئا بهجوم الكلب عليهما وعقرهما وإحداث إصابتهما المُشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه والكلب الخاص به، وبمواجهته أقرّ بما سبق، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع