رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية»: زيارة استثنائية لمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد القيامة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:54 ص | الجمعة 14 أبريل 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

بمناسبة قرب الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فقد تقرر منحهم زيارة استثنائية، بعد غد الأحد الموافق 2023/4/16، ولا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

اقرأ المزيد:

«الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» لتوفير جميع مستلزمات الأسرة

«الداخلية» تحبط محاولة لتهريب مخدرات بـ49 مليون جنيه في السويس

«الداخلية» تضبط كمية من المواد المخدرة في حملات على عدة مناطق بالقاهرة

«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو ضرب طفل ونشره على يوتيوب
بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع