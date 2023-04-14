«الداخلية»: زيارة استثنائية لمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد القيامة

بمناسبة قرب الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فقد تقرر منحهم زيارة استثنائية، بعد غد الأحد الموافق 2023/4/16، ولا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.