«الداخلية»: ضبط 291 قضية مخدرات و141 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوي الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط 291 قضية مواد مخدرة

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (291) قضية مواد مخدرة بإجمالي (312) متهمت ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (104329 كيلوجرامًا).

كمية من مخدر البانجو وزنت (32550 كيلوجراما).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (17819 كيلوجراما).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (4500 كيلوجرام).

كمية من مخدرالشابو وزنت (3809 كيلوجرامات).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (3430 كيلوجراما).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1465 كيلوجراما).

كمية من مخدر البودر وزنت (740 جراما).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (10 جرامات).

عدد (2293) قرص مخدر.

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (141 قطعة سلاح ناري بحوزة 119 متهما) وذلك على النحو التالي:

(21) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(16) بندقية خرطوش.

(5) طبنجات.

(98) فردا محليا.

(347) طلقة مختلفة الأعيرة.

(30) خزينة متنوعة.

(172) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85089) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(352) حكم جناية.

(27624) حكم حبس جزئي.

(4550) حكم حبس مستأنف.

(41792) حكم غرامة.

(10771) مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (6) تشكيلات عصابية ضموا (13) متهما ارتكبوا (30) حادثا متنوعا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (21) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (255) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (18808) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.