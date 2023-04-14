الداخلية: ضبط شخصين بالقاهرة سرقا سيارة وأعادتها الشرطة لمالكها

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من مالك شركة مقاولات، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من زوج شقيقة زوجتــه لقيامه بالاستيلاء على السيارة خاصته حال تركها أمام العقار محل سكنه بسبب خلافات حول الشراكة بينهما، وورد اتصال تليفوني له من رقم محدد، ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى قيام المشكو في حقه بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وسرقة مفاتيح السيارة حال تواجدها بمحل سكنه بأسلوب المغافلة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المشار إليها، وباستدعاء مالكها تعرف السيارة واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.